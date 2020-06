Jovanotti piange la morte di Pau Dones, cantante degli Jarabe de Palo. Su Facebook, Lorenzo Cherubini scrive: “Ho appena saputo della morte di Pau Dones, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro Pau, niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci”.

Nel post su Facebook, Jovanotti allega una foto del leader degli Jarabe de Palo, morto oggi a 53 anni malato di cancro al colon dal 2015. I due avevano collaborato spesso insieme ed erano molto amici. Ad esempio è particolarmente nota la versione di “Bonito” – una delle hit della band spagnola – cantata con il cantautore toscano in italiano nell’album “50 Palos”. Inoltre sempre da una loro collaborazione nacque la traduzione del celeberrimo “Depende” – altro brano simbolo degli Jarabe de Palo – realizzata in italiano proprio da Pau Dones e Jovanotti.

Poche settimane fa Dones aveva deciso di tornare dietro un microfono dopo lo stop dell’anno scorso: “Torno per incontrare la mia gente e restare per sempre qua. Torno, perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perché è tempo di condividere ancora i nostri sentimenti, torno perché tornare su un palco è la sola cosa a cui penso, torno per essere quello che ho sempre voluto essere”.

