Morto Pau Donés, il cantante degli Jarabe de Palo. Aveva 53 anni

Morto Pau Donés, leader degli Jarabe de Palo

È morto oggi Pau Donés, il cantante degli Jarabe de Palo. Aveva 53 anni. Il leader della band soffriva di cancro al colon. La malattia era iniziata nell’agosto del 2015. “Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Ospedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile”, ha dichiarato la famiglia del cantante in un messaggio diffuso sui social. Tra i maggiori successi del gruppo Jarabe de Palo, fondato da Pau Donés, ricordiamo “La Flaca” e “Depende”.

Qualche settimana fa il cantante aveva dichiarato di voler tornare a fare musica dopo lo stop deciso l’anno scorso: “Torno per incontrare la mia gente e restare per sempre qua. Torno, perché la musica è tornata di nuovo nella mia testa. Torno, perché è tempo di condividere ancora i nostri sentimenti, torno perché tornare su un palco è la sola cosa a cui penso, torno per essere quello che ho sempre voluto essere”.

Jarabe De Palo – Depende | VIDEO

“Il cancro mi ha fatto fermare, soprattutto a causa delle conseguenze delle operazioni, ma questa decisione era stata presa un po’ di tempo fa… È il mio turno, me lo merito. Sono stato al mio meglio per 20 anni e ho bisogno di un cambiamento. Ho cominciato a fare meno piani e prestare più attenzione al presente. Faccio le cose che voglio e non faccio ciò che non voglio. Il livello di conformismo in cui viviamo è molto basso, immediatamente ci accontentiamo di qualsiasi cosa. Voglio prepararmi per andare al cinema, andare a mangiare con gli amici, camminare in montagna, fare surf, ma soprattutto stare con mia figlia”, ha dichiarato un anno fa Pau Donés quando aveva deciso di chiudere.

Jovanotti ha voluto salutare l’amico e collega su Instagram: “Ho appena saputo della morte di Pau Dones, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro Pau, niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci”. Qualche giorno fa anche la band dei Modà aveva citato il leader degli Jarabe de Palo per ricordare l’uscita del nuovo singolo “Eso que tú me das”.

Jarabe De Palo – Bonito | VIDEO

