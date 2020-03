Jova House Party: lo show in diretta Instagram di Jovanotti

Ogni giorno per i tanti italiani chiamati a stare a casa in quarantena c’è uno svago in più: si chiama Jova House Party ed è una diretta Instagram che Jovanotti fa ogni giorno sul proprio profilo invitando numerosi cantanti e ospiti tra i più amati dal pubblico. D’altronde sono molti i vip e i cantanti che durante quest’emergenza Coronavirus stanno intrattenendo i propri fan con numerose dirette sui social.

Jova House Party è un vero e proprio show che va in onda ogni pomeriggio tra le 14 e le 15 con cui fa compagnia ai tanti italiani costretti a stare a casa in questa fase difficile per il nostro Paese. Jovanotti ha creato così un vero e proprio format che in poco tempo è diventato un format quotidiano. Uno show nato per caso lo scorso mercoledì, 11 marzo, due giorni dopo la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’emergenza Coronavirus, quando Jovanotti si è collegato in diretta su Instagram per parlare di attualità e per invitare il pubblico a stare a casa, leggendo estratti e suonando canzoni.

“Ho sempre pensato – spiega Jovanotti – che considerare la rete e i social network solo come territorio di haters e fake news è come avere un’astronave pazzesca a disposizione e usare solo il bagno. Tra le opportunità che questo periodo di cambiamento forzato delle abitudini ci offre c’è quella di usare la rete come un vero spazio di condivisione e come una grandissima risorsa”.

Jova Beach Party è uno show il cui nome rimanda chiaramente al “Jova Beach Party” della scorsa estate, un grande successo che ha accompagnato moltissimi italiani con numeri record. Ospite fisso della trasmissione è Fiorello, grande amico di Lorenzo Jovanotti. In questa prima settimana sono stati ospiti di Jova House Party: Amadeus, Caterina Balivo che si è collegata insieme a suo marito Guido Brera, Sammy Basso, Benny Benassi, Daria Bignardi, Brunori Sas, Maura Cangitano, lo storico compagno Saturnino Celani, ma anche Teresa Cherubini la figlia di Lorenzo e Francesca poche ore prima della sua partenza da NY per rientrare in Italia, Coez, Andrea Colamedici, Coma Cose, Carlo Conti, Giovanni Cupidi, Michele Dalai, Teresa De Sio, Diodato, Drigo, Christian Ermeti, Dario Dardust Faini, Beppe Fiorello, Frankie hi-nrg mc, Elisa Fuchi, Francesco Guccini, Paola Iezzi, Riccardo Luna, Marco Masini, Guido Meda, Francesca Michielin, Marco Montemagno, Gianni Morandi che si è collegato con la moglie Anna, Giorgio Panariello, Pierluigi Pardo, Gianluca Petrella, Leonardo Pieraccioni, Federico Quaranta, Red Ronnie, Fabio Rovazzi, Nicola Savino, Giovanni Soldini, Bebe Vio, Sofia Viscardi, Fabio Volo, YouNuts, Federico Zampaglione Tiromancino, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Leggi anche: 1. Il paradosso dei tamponi per il Coronavirus: se un calciatore è positivo fanno test a tutta la squadra, ma non ai medici in prima linea /2. Mascherine gratis per tutti: l’azienda italiana tutta al femminile che ha convertito la produzione industriale per il Coronavirus

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 18 marzo 2020 Assassinio sull’Orient Express: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Rai 1 Assassinio sull’Orient Express, la trama e il finale del film tratto dal celebre romanzo di Agatha Christie