Coronavirus, Gigi D’Agostino cancella il live set

“Buonasera/notte… Mi spiace trovarmi qui a riscrivere le stesse cose che ho scritto a Marzo. Purtroppo il problema ‘Covid’ si sta di nuovo aggravando. Ho deciso che il mio live set di domani sera, 14 Agosto 2020, non ci sarà”. Così Gigi D’Agostino con un post Facebook ha comunicato ai fan la decisione di annullare la serata in programma questa sera in programma alla discoteca Altromondo Studios di Rimini.

Una decisione presa, scrive Gigi D’Agostino, “per il bene del pubblico che, a mio avviso, affrontando il viaggio e partecipando al concerto si esporrebbe in entrambe le situazioni al rischio di contagio” e “per il bene di tutti gli operatori addetti alla produzione dell’evento che entrando in strettissimo contatto con altre persone, prima, durante e dopo il concerto, si esporrebbero al rischio di contagio”. “Aspettando un giorno migliore… Un abbraccio virtuale musicale, Gigi”, chiude il post.

