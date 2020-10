Spunta una vecchia foto di Fedez con la mascherina, il nuovo attacco dei complottisti: “Sapeva già del Covid”

Fedez, rispunta una foto con la mascherina del 2019 e i complottisti partono all’attacco

Fedez e Chiara Ferragni, dopo aver ricevuto una telefonata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte (con la quale è stato chiesto loro di fare un appello via social e spiegare l’importanza dell’utilizzo della mascherina durante la pandemia da Covid), hanno sicuramente destato l’indignazione di molti. E non è tardata ad arrivare l’ultima teoria complottista che ha ripescato dai meandri del web una fotografia di Fedez del 2019 con indosso una mascherina. La foto, datata 8 settembre 2019, lo vede infatti seduto a gambe incrociate insieme a Leone e, sul volto, sfoggia una mascherina di stoffa nera. Secondo la nuova teoria complottista, pare che il rapper fosse già a conoscenza dell’arrivo del Covid (già la scorsa estate quindi) e la “prova” è in quella fotografia.

Ma perché Fedez indossava la mascherina quel giorno? Pare che il rapper in realtà avesse uno sfogo di herpes sul volto e quella era la settimana della Milano Fashion Week; di fatto, Fedez aveva deciso di presentarsi all’evento con indosso proprio con quella mascherina (come Myss Keta, che in realtà ha fatto della mascherina un suo tratto distintivo). I fan, all’epoca, incuriositi hanno chiesto perché portasse una mascherina e Fedez aveva risolto l’arcano mistero spiegando: “Questa è un’ottima soluzione se avete brufoli o herpes e dovete andare ad eventi importanti”.

