Botta e risposta a distanza tra Salvini e Fedez

“Se Conte ci sta guardando, lo invito a fare un’altra telefonata a Fedez, ma oltre alla mascherina bisogna chiedere all’Inps di dare la cassa integrazione: è incredibile che a ottobre ancora ci sia chi non ha ricevuto nulla”. Matteo Salvini commenta a Stasera Italia su Rete 4 la telefonata del premier Giuseppe Conte a Chiara Ferragni e Fedez per sensibilizzare i giovani sull’utilizzo della mascherina.

Il rapper non ha gradito il sarcasmo del leader della Lega, che ha prontamente risposto su Twitter: “Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: ‘Non ce l’ho e non me la metto’ 27 Luglio 2020”, si legge sul suo profilo personale, “Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni”.

Conte nei giorni scorsi ha chiamato i Ferragnez, per chiedere loro di sensibilizzare i giovani all’uso della mascherina al fine di contrastare l’epidemia di Covid in Italia. Lo aveva rivelato Fedez stesso su alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. “Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata – ha dichiarato il rapper – Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a utilizzare la mascherina”.

Fedez, quindi, ha raccolto la richiesta del presidente del Consiglio dichiarando: “Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina”.

