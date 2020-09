Giorgia Meloni provoca i Ferragnez su cocaina e cultura: Fedez risponde a tono

Giorgia Meloni contro Fedez e Chiara Ferragni

È scontro tra Giorgia Meloni e Fedez. Secondo quanto riporta Il Tempo, la leader di Fratelli D’Italia ha affermato che il rapper e la moglie Chiara Ferragni “sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro” e ha aggiunto “mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani”.

La risposta di Fedez non si è fatta attendere. Sul suo profilo Instagram il marito della celebre influencer risponde a Giorgia Meloni con due titoli di giornale. Il primo “Assessore comunale di Fratelli D’Italia sorpreso dai carabinieri ad acquistare cocaina” fa riferimento a una notizia di circa un anno fa e riguarda Luca Cavalieri, esponente di Fratelli D’Italia. Il secondo “La Meloni provoca i Ferragnez: perché non fate una campagna contro la cocaina fra i giovani?”. Fedez rilancia e invita deputati e senatori a sottoporsi ai test antidroga insieme a lui. Ma non solo. Nelle sue stories Fedez mostra anche la libreria di casa sua in risposta alla provocazione della Meloni (“sono distanti anni luce da qualunque cultura”, dice la leader di FdI sui Ferragnez).

Leggi anche: 1. Omicidio Willy, il dirigente di Fratelli d’Italia: “Chiara Ferragni contro la sub-cultura fascista? Guardate il marito Fedez” / 2. Lo sfogo di Fedez: “Condannare il fascismo non è di sinistra, è solo di buon senso” / 3. “Alla Ferragni mando un bacione”. Salvini commenta la frase dell’influencer sul caso Willy

Potrebbero interessarti La lettera di Rocco Casalino a Barbara D'Urso: “Io screditato per quei tre mesi al GF” La signora di "Non c’è ne Coviddi" rivela: "Ho problemi con la giustizia" “Centri sociali rompono il naso all’attivista Maria Califfi di Pontedera”, ma è Mia Khalifa: leghisti beffati dalla bufala