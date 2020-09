Omicidio Willy, il dirigente di FdI contro Chiara Ferragni

“La #Ferragni si scaglia contro la sub-cultura post fascista che sta sfornando narcisisti palestrati coi capelli ossigenati e con un basso livello di istruzione! Quello in foto è il marito”. Così su Twitter Francesco Di Giuseppe, 31 anni, dirigente Nazionale Fratelli d’Italia, Vice Presidente di Gioventù Nazionale e Portavoce FdI Roseto.

Il coordinatore cittadino del partito di Giorgia Meloni commenta ciò che ha detto Chiara Ferragni sull’omicidio di Colleferro in cui ha perso la vita il 21enne Willy Monteiro. La moglie di Fedez nei giorni scorsi ha deciso infatti di condividere con i suoi follower quanto pubblicato dal popolare profilo Instagram @spaghettipolitics, che spesso spiega le notizie principali dell’Italia a un pubblico internazionale.

“Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese, non cancellando il mezzo tramite il cui i fasci hanno fatto violenza. Il problema non lo risolve nascondendolo sotto al tappeto, lo si risolve con la cultura e l’istruzione”, sottolinea la popolare influencer. Così, Francesco Di Giuseppe di Fratelli d’Italia ha pensato bene di paragonare l’aspetto fisico di Fedez a quello degli aggressori di Willy solo per un taglio di capelli, i tatuaggi e il fisico palestrato.

