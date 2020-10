Covid, Conte chiama i Ferragnez per invito giovani a indossare mascherina

Il premier Giuseppe Conte ha chiamato i Ferragnez, il cantante Fedez e l’influencer Chiara Ferragni, per chiedere loro di sensibilizzare i giovani all’uso della mascherina al fine di contrastare l’epidemia di Covid in Italia. A rivelarlo è stato lo stesso Fedez su alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram. “Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata – ha dichiarato il rapper – Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a utilizzare la mascherina”.

Fedez, quindi, ha raccolto la richiesta del presidente del Consiglio dichiarando: “Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina”.

