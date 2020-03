La reunion virtuale dei Backstreet Boys ai tempi del Covid-19 | VIDEO

La reunion virtuale dei Backstreet Boys ai tempi del Covid-19: insieme cantano “I Want It That Way”

I Backstreet Boys colgono l’occasione della quarantena da Covid-19 per organizzare una reunion a distanza e cantare ancora una volta “I Want It That Way”. L’iconica boyband anni ’90 ha intrattenuto i propri fan cantando comodamente da casa propria, partecipando al progetto del Living Room Concert for America di Fox e iHeartRadio, il primo grande concerto di beneficenza volto a dare sollievo e sostegno agli americani colpiti dal Coronavirus.

Ad aprire il concerto è stato Brian Littrell, in diretta dalla sua casa in Atlanta, attaccando sulle note d’apertura (You are y fire, my one desire), dopodiché è stato seguito dagli altri quattro membri della band in perfetta armonia. Nick Carter e Kevin Richardson erano spalleggiati anche dai propri figli. Inutile dire che i fan hanno ampiamente apprezzato la performance di un brano che nel 1999 ebbe un grandissimo successo in tutto il mondo.

Living Room Concert for America è organizzato da Fox e iHeartRadio ma ha come rappresentante Elton John: l’artista infatti è il conduttore della serata e ha aperto le danze, seguito da Alicia Keys e le esibizioni di Dave Grohl, Billie Eilish e suo fratello Finneas, Camila Cabello e Shawn Mendes e Billie Joe Armstrong (Green Day).

Il video completo:

The Backstreet Boys singing “I Want It That Way” from their separate abodes gives me so. much. joy. Also, I might be crying? #iHeartConcertonFOX pic.twitter.com/CfwXu6YQcZ — Ashley Spencer (@AshleyySpencer) March 30, 2020

