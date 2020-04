Amedeo Minghi pubblica video in lacrime dall’ospedale: “Il Coronavirus non c’entra” | VIDEO

“Non sono ricoverato per coronavirus. Sono tutte illazioni. Si tratta di una notizia falsa priva di fondamento”. Il cantautore Amedeo Minghi ha postato ieri un video su Facebook dal letto di un ospedale, mostrandosi con indosso una mascherina. Nel video precisa di non essere ricoverato per problemi legati al Coronavirus. “Sono problemi di carattere diverso, di stress… hanno pubblicato questa notizia senza alcuna conferma, molto pericolosa, anche per la mia famiglia. Mi riservo di fare i giusti passi legali per difendermi da questa cosa assurda. La mascherina va portata per legge”.

“Vi ritrovo con molto piacere, è bello essere di nuovo su questa pagina che avete tanto amato”, aggiunge il cantautore in un video successivo. “Questa diretta è soprattutto per scusarmi con voi, per riaprire questo nostro dialogo interrotto così bruscamente e a lungo nel tempo. Scusate per le lacrime, sono lacrime d’emozione”.

