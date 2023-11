Morgan licenziato da X Factor: “Comportamenti incompatibili”

Dopo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, adesso è ufficiale: Morgan è stato licenziato da X Factor a causa dei comportamenti, ritenuti “incompatibili” con la trasmissione, che il cantante ha avuto nell’ultima puntata del talent.

Lo comunicano in una nota Sky e Fremantle Italia, la società che produce il programma. “Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice”.

“Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni – si legge ancora nella nota – È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”.

Morgan, quindi, salterà le ultime tre puntate dello show: non è chiaro, al momento, se verrà sostituito o se la trasmissione giungerà al termine con i tre giudici attuali.

La decisione era nell’aria già da qualche giorno ed era stata anticipata da Fq Magazine, secondo cui Sky e Fremantle erano al lavoro per preparare le carte per il licenziamento.

Alla base di questa decisione, c’è, come detto, il comportamento tenuto da Morgan nell’ultima puntata del talent show in onda giovedì scorso su Sky Uno.

L’ex cantante dei Bluvertigo, infatti, ha prima lanciato una frecciatina nei confronti della conduttrice Francesca Michielin, litigato in un fuorionda con Ambra Angiolini e attaccato Fedez dandogli del “depresso” salvo poi chiedere successivamente scusa.

Interpellato da Fanpage, Morgan aveva dichiarato: “Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica”.