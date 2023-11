Morgan fuori da X Factor? La clamorosa indiscrezione: “Si stanno preparando le carte per il licenziamento”

Morgan licenziato da X Factor? La clamorosa indiscrezione

Morgan potrebbe essere licenziato da X Factor: è la clamorosa indiscrezione di Fq Magazine, il magazine de Il Fatto Quotidiano.

“Fonti vicine alla casa di produzione Fremantle confermano a FQMagazine che in queste ore si stanno preparando le carte necessarie al ‘licenziamento’ del giurato-cantautore-divulgatore”.

Un’indiscrezione bomba per il momento non confermata né da Sky né da Fremantle, che a La Stampa fanno sapere: “Quando le notizie ufficiali, sono ufficiali, le pubblichiamo, non ci basiamo sui si dice o sui ‘confermano'”.

Alla base di questa possibile decisione, ci sarebbe il comportamento tenuto da Morgan nell’ultima puntata del talent show in onda giovedì scorso su Sky Uno.

L’ex cantante dei Bluvertigo, infatti, ha prima lanciato una frecciatina nei confronti della conduttrice Francesca Michielin, litigato in un fuorionda con Ambra Angiolini e attaccato Fedez dandogli del “depresso” salvo poi chiedere successivamente scusa.

Interpellato da Fanpage, intanto, Morgan ha dichiarato: “Io sono andato lì per risollevare le sorti di un programma che era agonizzante e la mia funzione è stata quella di analizzare come mai lo era. È stato molto chiaro che il motivo per cui non interessava più alla gente è che si era spento l’interesse sulla musica e sulla qualità dei commenti, dei discorsi sulla musica”.