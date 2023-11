X Factor, lite furiosa nel fuorionda tra Ambra e Morgan

Quella di ieri è stata una puntata incandescente di X Factor. Protagonista, nel bene e nel male, Morgan. Il giudice ha battibeccato con gli altri membri della giuria, in particolare con Fedez e Dargen, oltre a lanciare una frecciatina alla conduttrice Francesca Michielin per la gaffe di settimana scorsa su Ivan Graziani. Ma il pubblico da casa non ha assistito al duro scontro tra Morgan e Ambra Angiolini, poiché avvenuto durante un fuorionda.

Una vera e plateale litigata tra i due giudici di X Factor, che non è sfuggita al pubblico presente al Live. Il video è diventato virale sui social. Difficile capire cosa si stiano dicendo i due, ma è evidente la forte tensione, con il cantante che si alza e si allontana dopo aver dopo aver mandato a quel paese Ambra con un sonoro “vaffa”, come si legge chiaramente dal labiale.

Dopo la diretta, Morgan ha pubblicato un video sul suo profilo per chiedere scusa a Fedez per la battuta infelice sulla depressione.