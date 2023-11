La puntata di ieri a X Factor è stata a dir poco infuocata. Uno dei momenti che più ha fatto discutere ha visto protagonista Morgan, il quale ha rivolto una battuta infelice a Fedez, altro giudice del talent musicale di Sky. Dopo le polemiche, sono arrivate le scuse con un video sui social. Morgan ha anche punzecchiato la conduttrice Francesca Michielin, la quale aveva fatto una gaffe su Ivan Graziani nella puntata precedente. Ma ripercorriamo l’accaduto.

Il quarto live di ieri sera è stato fin da subito caratterizzato da tensioni al tavolo della giuria. Dargen ha uno screzio con Morgan, il quale dal canto suo è indignato perché le decisioni degli autori dello show penalizzerebbero, a suo dire, i suoi concorrenti. Ed in effetti la voce dei Bluvertigo ne perde due, Selmi e i SickTeens.

Dopo la performance de Il Solito Dandy, accompagnata da una coreografia molto d’impatto, Morgan non ci vede più. Innanzitutto ironizza sulla gaffe della conduttrice della scorsa settimana, dicendole “Ivan Graziani ti aspetta di là”. Poi, non contento, in risposta a Fedez che lo invita a moderare i toni, gli dice: “Vuoi farmi da psicologo? Ah no, sei troppo depresso”. Il rapper, che nei giorni scorsi ha lanciato una petizione a sostegno del Bonus Psicologo, ha risposto senza accendere ulteriormente i toni: “Ringrazio Morgan per aver fatto notare con tatto che soffro di depressione”.

Successivamente, in un video fuorionda che compare sui social, si vede Morgan litigare animosamente con Ambra che è al suo fianco al tavolo dei giudici e poi alzarsi e andare via, dopo averla mandata a quel paese.

Un brutto spettacolo che ha fatto molto discutere. Morgan poi a mente fredda ha chiesto scusa: “Torno adesso a casa dopo una puntata piena di tensione – racconta – Dopo che Fedez era stato sarcastico per tutta la serata nei miei confronti, verso la fine mi fa la morale. Utilizzare la parola depresso è stata una cosa che ho fatto ironicamente, più nei miei confronti che nei suoi. Ho una lunga storia di depressione, sia personale che familiare.”

Il passaggio più delicato è proprio quello sulla condizione di salute di Fedez: “Non si creda che abbia voluto colpire l’ammalato, non sono ritenuto a riferirmi alla cartella clinica, non voglio offendere nessuno – dice Morgan – per me è importante riferirmi alla depressione per la mia storia personale. Mio padre a 46 anni si è tolto la vita perché ha avuto una crisi depressiva, se l’avessimo chiamata depressione forse sarebbe ancora qui”.

“Che io abbia detto depressione non è una cosa svilente e negativa perché io sono il primo a vivere la depressione. Uomini e donne che sono sensibili traggono il loro nutrimento da una condizione latente che hanno e che è una condizione tipica di chiunque si chiami artista”. Poi il messaggio al marito di Chiara Ferragni: “Fedez non ti ho voluto veramente offendere, non era nel mio spirito”.