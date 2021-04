“Michelle Hunziker e Gerry Scotti, i conduttori di Striscia la Notizia, fanno razzismo sui cinesi”. L’accusa arriva dalla pagina Instagram Diet Prada, un account americano seguito da 2,7 milioni di follower e attivo da anni nel tema della moda e dell’appropriazione culturale. A finire nel mirino di Diet Prada è stato un siparietto dei conduttori del tg satirico di Antonio Ricci: Scotti e Hunziker hanno “scimmiottato” pronuncia e tratti somatici dei cinesi. La scena è stata bollata come razzismo verso la popolazione asiatica.

La pagina Instagram Diet Prada è la stessa che nel 2018 scatenò una bufera contro una campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana accusata di essere razzista verso il popolo cinese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diet Prada ™ (@diet_prada)



“Lunedì sera il tg satirico italiano Strisca La Notizia con Gerry Scotti e Michelle Hunziker ha mandato in onda un servizio sulla sede Rai a Pechino. Gerry Scotti, ex membro del Parlamento italiano, e Michelle Hunziker, un’attrice e un modella italosvizzera, hanno iniziato a deridere la pronuncia del popolo cinese della lettera R, chiamando la rete “Lai” invece di “Rai”. Hanno quindi proceduto a tirare gli angoli degli occhi come si fa nei gesti razzisti destinati a fare la caricatura delle caratteristiche asiatiche. Ad un certo punto, con gli occhi pizzicati, la Hunziker ha parlato in “gibberish”. La trasmissione è stata vista da 4.662.000 di telespettatori e va in onda su Canale 5, rete del gruppo Mediaset di destra e di proprietà dell’ex primo ministro Silvio Berlusconi”, si legge nel post Instagram di Diet Prada.

“In passato la Hunziker, oggi moglie di Tomaso Trussardi, CEO del marchio di moda italiano Trussardi, fu coinvolta in una setta che le fece il lavaggio del cervello e ne abusò mentalmente. Dalla sua esperienza, la presentatrice si è attivata per sostenere le questioni di violenza sulle donne”, riconosce anche il noto account.

Ma si ricorda anche che: “L’Italia è sede della più grande popolazione di persone cinesi in tutta Europa, con circa 310.000 cittadini cinesi sono la terza comunità di cittadini stranieri del paese”. E ancora: “In mezzo alla prima ondata di Coronavirus in Italia, le imprese locali hanno iniziato a bloccare il popolo cinese nei loro luoghi. Quattro governatori delle regioni italiane settentrionali hanno anche stabilito che i bambini che tornavano dalla Cina non dovevano frequentare la scuola per due settimane, come riportato dalla BBC. Un comportamento che è stato condannato dall’ex primo ministro Giuseppe Conte che ha detto che non avevano autorità di farlo”.

Michelle Hunziker si è scusata pubblicamente dopo le polemiche scoppiate per il siparietto con Gerry Scotti a Striscia la notizia, che hanno attirato accuse di razzismo nei confronti della popolazione cinese. “Quando una delle mie figlie fa male accidentalmente a un’altra, io le dico: ‘Bisogna chiedere scusa, anche se non lo si è fatto apposta’”, dice Michelle Hunziker nelle Instagram Stories. “Non era assolutamente mia intenzione ferire la sensibilità della cultura cinese. Io amo tutte le culture. Sono contro ogni tipo di razzismo, ogni tipo di violenza, ogni tipo di discriminazione”.

