Botta e risposta tra Fedez e Luis Sal, lo youtuber replica nuovamente al rapper: la risposta fa impazzire i fan

Botta e risposta tra Fedez e Luis Sal, lo youtuber replica di nuovo al rapper

Il botta e risposta tra Fedez e Luis Sal non si ferma: dopo aver rotto il silenzio e spiegato il perché del suo addio a Muschio Selvaggio, lo youtuber ha nuovamente replicato al rapper, il quale, a sua volta, aveva risposto agli attacchi dell’ormai ex collega e amico.

In un video, pubblicato all’insaputa di Fedez direttamente sul canale Youtube di Muschio Selvaggio perché “è anche il mio canale, per ora”, Luis Sal aveva attaccato duramente il cantante spiegando perché da alcuni mesi non era più presente nel podcast.

Luis Sal ha spiegato di non essersi sentito più coinvolto nel progetto e che “questo non doveva essere un luogo dove parlare ancora di Fedez”.

Spettacoli / “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”: la clamorosa replica della madre di Fedez a Luis Sal Spettacoli / Selvaggia Lucarelli commenta la lite tra Fedez e Luis Sal: “Bimbominkia egoriferito”

Lo youtuber, inoltre, ha raccontato di essere stato attaccato duramente da Fedez, che gli avrebbe dato dell'”ingrato di me**a”, e si è rivolto direttamente al cantante dichiarando: “Fede non voglio giocare a questo giochino, non giochiamo più. Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Poco dopo Fedez ha replicato in un altro video rivelando che Luis Sal ha smesso di pagare i dipendenti del podcast, lasciando debiti e chiedendogli 600mila euro per chiudere la questione.

Finita qui? Neanche per sogno perché, poco dopo, è arrivata la contro-replica di Luis Sal che, tra le stories del suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio sibillino che al tempo stesso però non lascia spazio a molte interpretazioni.

Lo youtuber, infatti, ha pubblicato un estratto video del Barbiere di Siviglia e, in particolar modo, dell’aria di Gioacchino Rossini La calunnia è un venticello.