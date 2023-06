“Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”: la clamorosa replica della madre di Fedez a Luis Sal

La clamorosa replica della madre di Fedez a Luis Sal

“Aveva ragione la mia mamma”: con queste poche semplici parole Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, replica al durissimo attacco di Luis Sal che in qualche modo ha tirato in ballo anche lei.

Nel video in cui ha rotto il silenzio raccontando la sua verità, infatti, lo youtuber, rivolgendosi a Fedez, ha dichiarato: “Fede non voglio giocare a questo giochino, non giochiamo più. Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Annamaria Berrinzaghi, che è anche la manager di Fedez, ha quindi deciso di replicare attraverso questo messaggio sibillino pubblicato sulle stories del suo profilo Instagram.

Ma cosa significa di preciso? Il riferimento è a un video, realizzato quasi tre anni fa ma diventato virale negli ultimi mesi, estratto dalla prima stagione della serie The Ferragnez.

Nel filmato si vede la nonna di Fedez, Lucia, la mamma di Annamaria Berrinzaghi per l’appunto, che fa i tarocchi al nipote esclamando: “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, l’affetto… Lui è un amico. Stai attento. Non devi avere amici vuol dire”.

“Eh ma che palle. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello” replica Fedez che poi chiede alla nonna se si può sapere il nome del presunto traditore.

“Io lo vedo già perché quando l’ho visto lo ho capito” risponde la signora con il rapper che replica: “Ho capito chi è, Luis”.