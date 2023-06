Botta e risposta nella notte tra Fedez e Luis Sal. Dopo il video pubblicato sulla pagina Youtube di Muschio Selvaggio da parte di Luis, nel quale forniva la sua versione dei fatti sul litigio tra i due e il suo allontanamento dal podcast, il cantante ha replicato con una serie di Storie su Instagram. “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile. Il video in cui spiegavo l’assenza di Luis non puntava in alcun modo a buttare me**a su di lui, a differenza del video che ha pubblicato lui oggi. Quindi ora mi trovo costretto a dover spiegare che la favoletta dell’egocentrico che sfrutta il povero Luis è vera, ma fino a un certo punto”, ha esordito Fedez nella sua replica, dopo che qualche giorno fa in un lungo video su Youtube aveva rotto il silenzio e spiegato ai fan i motivi, dal suo punto di vista, della fine del rapporto di amicizia e lavorativo con Luis Sal.

Il cantante ha dichiarato di non aver cancellato il video di Luis Sal dal canale di Muschio Selvaggio perché “hai il diritto di usufruire del canale, ma hai anche dei doveri che non stai rispettando”. Fedez in queste Storie pubblicate in piena notte ha rivelato che Luis avrebbe chiesto una cifra consistente per creare la società con lui, per poi andarsene poche settimane più tardi. “Siamo persone adulte: quando si ha una società non si può andare via sbattendo la porta. Da quando hai deciso di abbandonare il podcast hai smesso di pagare gli stipendi a persone che non sono multimilionarie come me e come te. Hai smesso di pagare gli affitti. Hai lasciato dei debiti nei miei confronti. E nonostante questo continui a guadagnare soldi con le visualizzazioni senza fare nulla”.

“Se questo senso di oppressione nei miei confronti era così latente da tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi successivamente 600 mila euro per una società che non vale neanche la metà? Vietandomi di dare spiegazioni e minacciando di raccontare la tua verità se io avessi osato dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarti ad altri progetti?”, ha ribattuto Fedez.

“Gli impegni si onorano soprattutto nel rispetto di persone che lavorano e campano solo ed esclusivamente grazie a questo lavoro. E soprattutto si danno risposte al pubblico, senza impedirmi di darmele, semplicemente perché vuoi far leva sulla pressione che sarebbe arrivata dai commenti per chiedere delle cifre astronomiche e utilizzarmi come se fossi un bancomat”, ha concluso il rapper.

Nel suo video Luis Sal ha affermato che alla base della rottura ci sarebbe stato l’ego di Fedez, che avrebbe preso il sopravvento andando a oscurare gli argomenti e gli ospiti del podcast. “Gliel’ho fatto notare più volte. Prima da amico, in tanti modi e glielo fate notare anche voi nei commenti. E così si ribalta tutta la piramide, e fondamenta vengono sradicate. E quindi in tutti questi anni in cui non mi sentivo ascoltato da Federico né nella parte creativa né in quella esecutiva. Agiva senza coinvolgermi, mi chiedeva poi scusa e continuava a farlo”, ha spiegato lo youtuber.

Dopo Sanremo lui e Fedez avrebbero deciso di prendersi un periodo di pausa dal podcast proprio per i contrasti a livello editoriale e creativo. Poco dopo, il rapper avrebbe dato a Luis Sal dell’”ingrato di mer*a” e avrebbe poi abbandonato la conversazione lasciando tutto in mano alla madre, sua manager, e agli avvocati.

Secondo quanto racconta Luis Sal, però, lo youtuber sarebbe stato contattato poco dopo dall’entourage di Fedez che gli avrebbe proposto di partecipare a una puntata di Muschio Selvaggio in cui “ti scusi per la tua assenza con un testo concordato. Ti pago con l’obbligo di riservatezza e compro il 50% delle tue quote”. L’apice si raggiunge con una frase di Luis già diventata un meme virale sui social: “Fede non voglio giocare a questo giochino, non giochiamo più. Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.