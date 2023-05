Fedez e la presunta lite con Luis Sal, il video di nonna Luciana è virale

Continua a tenere banco la presunta lite tra Fedez e Luis Sal: ad arricchire la vicenda, ancora piuttosto misteriosa, c’è un video di tre anni fa, che vede protagonista la nonna del cantante, Lucia, la quale attraverso i tarocchi aveva predetto al nipote che avrebbe litigato con un amico.

Non solo, nel filmato, diventato virale nel giro di poche ore, il rapper fa esplicitamente il nome di Luis Sal.

Il video, riproposto da un utente su TikTok, è un estratto della prima stagione della serie The Ferragnez. Nel filmato si vede nonna Lucia che fa i tarocchi al nipote esclamando: “Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, l’affetto… Lui è un amico. Stai attento. Non devi avere amici vuol dire”.

“Eh ma che palle. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello” replica Fedez che poi chiede alla nonna se si può sapere il nome del presunto traditore.

“Io lo vedo già perché quando l’ho visto lo ho capito” risponde la signora con il rapper che replica: “Ho capito chi è, Luis”.

Nel frattempo, Fedez è tornato sulla questione in una diretta Instagram. “Me lo state chiedendo in tanti – ha dichiarato il cantante rispondendo a chi gli chiedeva informazioni sullo youtuber – Sono a un punto limite anche io, ne avrei parlato ed evitato tutto questo scenario. Se non parlo è perché non posso parlarne, non per mie intenzioni”.

“Indipendentemente da come andranno le cose, darò spiegazioni nella maniera più corretta e trasparente possibile” ha poi aggiunto Fedez.