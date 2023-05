Fedez rompe il silenzio su Luis Sal: “Sono a un punto limite, avrei evitato questo scenario” | VIDEO

Fedez rompe il silenzio su Luis Sal: “Sono a un punto limite” | VIDEO

Fedez rompe il silenzio sulla presunta rottura con Luis Sal, lo yotuber e amico del rapper che fino a qualche settimana fa ricopriva il ruolo di co-conduttore nel podcast Muschio Selvaggio, salvo poi scomparire misteriosamente.

In un video sul suo profilo Instagram, Fedez ha risposto ai tanti follower che da giorni gli chiedono notizie su Luis Sal: “Me lo state chiedendo in tanti. Sono a un punto limite anche io, ne avrei parlato ed evitato tutto questo scenario. Se non parlo è perché non posso parlarne, non per mie intenzioni”.

“Adesso ho degli impegni lavorativi, tra serie, brano nuovo e un nuovo progetto su cui ho lavorato un anno e mezzo, e voglio focalizzarmi su questo. Dopo, indipendentemente da come andranno le cose, darò spiegazioni nella maniera più corretta e trasparente possibile” ha aggiunto il cantante.

Fedez, dunque, fa capire che qualcosa sia successo ma che questo non è ancora il momento di svelare esattamente cosa: “Se non si troverà una soluzione a un certo punto darò io delle spiegazioni perché è giusto così. Comprendo benissimo che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio non è stato dei migliori, ma ci arriverò. Adesso voglio dedicare tutte le energie su progetti lavorativi importanti. Dalla settimana dopo, se non si trovano soluzioni, darò io delle spiegazioni che già da mesi si dovevano dare”.

Interpellato sull’argomento da Striscia La Notizia lo scorso 17 aprile, il rapper aveva negato che i due avessero litigato: “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta a parlare con altre persone”.

In seguito all’ultima puntata di Muschio Selvaggio, “l’affaire” Luis Sal era tornato prepotentemente al centro della cronaca rosa: a co-condurre il podcast, infatti, c’era un volto nuovo, Mr. Marra (qui il suo profilo), con Fedez che a inizio puntata aveva dichiarato: “È qui perché ci siamo sentiti in questo periodo in cui ho condotto il podcast da solo. Ci siamo scambiati consigli e varie cose, e abbiamo deciso di sperimentare questa puntata. Magari ce ne saranno anche altre, poi vedremo”.