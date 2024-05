Mara Maionchi torna a parlare di Tiziano Ferro: “Gli ho dato i consigli giusti”

Mara Maionchi torna a parlare di Tiziano Ferro dopo la polemica nata in seguito all’intervista della producer a Belve in cui aveva sostanzialmente accusato il cantante di irriconoscenza.

Lo stesso Tiziano Ferro aveva risposto alla produttrice scrivendo sui social: “Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati. Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema”.

Il cantante, poi, aveva condiviso un articolo in cui Maionchi veniva accusata di aver consigliato all’artista di non parlare della sua omosessualità e di dimagrire, altrimenti non avrebbe ottenuto un contratto.

Ora, in un’intervista pubblicata sul nuovo numero di Chi, in edicola dall’8 maggio, Mara Maionchi torna sull’argomento affermando: “Se gli ho detto di dimagrire all’inizio della sua carriera? Secondo me essere così robusto a 18 anni non è così salutare. E poi per stare sul palco a lungo, per cantare e ballare per ore, serve preparazione fisica. Penso di aver dato consigli giusti, poi contano le canzoni e il talento. E quello di Tiziano è indiscutibile”.