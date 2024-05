Notifiche da Grindr sul telefono di uno spettatore: imbarazzo all’Eurovision

Imbarazzo nel corso dell’Eurovision in corso a Malmo, in Svezia: durante le prove per la prima serata, infatti, la conduttrice Petra Mede ha preso il cellulare di uno spettatore per spiegare come utilizzare l’app dell’evento mentre quest’ultimo riceveva delle notifiche da Grindr, la nota app di incontri.

La presentatrice, infatti, stava spiegando come utilizzare l’applicazione dell’Eurovision quando lo smartphone ha iniziato a emettere dei suoni ben riconoscibili: si tratta per l’appunto delle notifiche dell’app utilizzata nel mondo LGBTQ+.

Oggi durante le prove della prima Semifinale di #Eurovision2024 la conduttrice Petra Mede ha preso il cellulare di uno del pubblico e mentre pubblicizzava l’app del festival, il proprietario del cellulare ha ricevuto notifiche da Grindr 😂😂😂😂 #Escita pic.twitter.com/ZjKc2Rmf7r — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) May 7, 2024

Molti tra il pubblico hanno iniziato a ridere mentre il proprietario del telefono era in evidente imbarazzo. “Non so cosa fosse, ma comunque scarica questa app Eurovision” ha dichiarato la conduttrice.

Petra Mede, poi, ha aggiunto tra le risate del pubblico: “Ti restituirò semplicemente il telefono. Sembra che tu stia trascorrendo una settimana meravigliosa qui a Malmö”.