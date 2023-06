Selvaggia Lucarelli commenta la lite tra Fedez e Luis Sal: “Bimbominkia egoriferito”

Tiene banco in queste ore il botta e risposta tra Fedez e Luis Sal sui motivi del litigio tra i due che ha portato all’allontanamento dello youtuber dal podcast Muschio Selvaggio. In primis nei giorni scorsi il cantante in un lungo video aveva fornito la sua versione dei fatti, dicendo che Luis voleva prendere altre strade professionali. Poi nella serata di ieri il colpo di scena, con il creator che ha pubblicato proprio sul canale Youtube di Muschio Selvaggio un filmato in cui lanciava pesanti accuse al rapper (iconico il “dillo alla mamma, dillo all’avvocato”). Infine nella notte Fedez ha replicato su Instagram tirando in ballo questioni economiche.

Su tutta la querelle ha detto la sua Selvaggia Lucarelli, la quale già in passato non aveva risparmiato dure stoccate al cantante. Tempo fa nel suo podcast la giornalista aveva definito Fedez una “falena”, attributo che ha confermato anche in questo caso: “Ha bisogno della luce altrui per orientare la bussola del suo successo. Esaurito un neon, ne cerca un altro, sbattendo sempre la porta, in un ciclo infinito di accuse e rancori”.

In un post nel quale ha condiviso il video di ieri sera di Luis Sal, Lucarelli ha commentato: “A parte che questa roba rasenta la genialità per lo stile con cui è stata realizzata, vorrei fare alcune osservazioni. Mentre Fedez ha fatto un video mezzo piagnucolante tentando di passare come al solito per vittima di malvagità altrui, Luis ha usato intelligenza e ironia confermando la sensazione comune su chi tra i due fosse quello intelligente in Muschio Selvaggio.

Poi, Luis Sal è il primo ex collaboratore e ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbominkia frontalmente, con un certo coraggio. Interessante il fatto che Luis dia sostanzialmente a Fedez del prevaricatore nelle collaborazioni professionali e del bimbominkia che scomoda mamma e avvocati nella gestione del conflitto”, ha aggiunto Lucarelli.

“Infine, fa molto ridere l’idea che il bimbominkia l’abbia menata per secoli sul suo diritto di portare testi in Rai senza censure e controlli preventivi e poi chieda a Sal di spiegare l’accaduto scusandosi e con un testo concordato. Ci sarebbe da aggiungere altro, e cioè come sia possibile che ci sia ancora gente che ha voglia di collaborare con questo egoriferito incapace di lasciare spazio a chiunque, dalla moglie a Sanremo al suo socio in un podcast e forse pure alla vecchietta sull’autobus.

Come dicevo in un podcast, Fedez è una falena: ha bisogno della luce altrui per orientare la bussola del suo successo. Esaurito un neon, ne cerca un altro, sbattendo sempre la porta, in un ciclo infinito di accuse e rancori. Spero che Fedez non se la prenda. Nel caso, chiami LA MAMMAAA chiami L’AVVOCATOOOOOO”. Come al solito la giornalista non le manda a dire. Fedez replicherà anche a lei? Prendiamo i pop corn.