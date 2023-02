Luca Laurenti in lacrime mentre ricorda Maurizio Costanzo: “Era un padre per me, stanotte l’ho sognato”

Luca Laurenti non riesce a trattenere le lacrime e scoppia a piangere in diretta a Verissimo ricordando Maurizio Costanzo. Il volto televisivo ha risposto a una domanda della conduttrice Silvia Toffanin sul suo rapporto con il giornalista scomparso ieri a 84 anni.

“Mi ero preparato un discorso – le poche parole pronunciate – ma non ce la faccio a parlare al passato riferito a lui. L’artista dovrebbe trasformare il dolore in esibizione ma io non riesco e vi chiedo scusa. Ho perso tutti, non ho più i miei genitori ma c’era Maurizio, ora non c’è più nemmeno lui e io non ce la faccio. Era mio padre, stanotte l’ho sognato. Lo vedevi in scena ed era un ormone sicuro di se ma in realtà era un tenero. Amava gli animali come me”.

Laurenti ha rivelato un sogno fatto questa notte: “Non ho dormito, ho sognato che andavo a trovare il suo feretro e lui si alzava, si vestiva. Io lo abbracciavo e gli dicevo che quando penso alla forza penso a lui. Mi sono svegliato piangendo”.

Con Maurizio Costanzo ha condiviso diverse edizioni dello show “Buona Domenica”: “Per me era come una famiglia, ricordo i riti che facevamo nel camerino tutti insieme e mi ricordo la sua tenerezza”. Il palinsesto televisivo Mediaset ha subito diverse modifiche per incorporare gli omaggi al conduttore.

Anche Silvia Toffanin, aprendo la puntata, ha avuto un momento di commozione: “Maurizio era entrato nel cuore della gente, un maestro a cui tutti volevano bene e a cui io volevo tanto, tantissimo bene”.