Chi è Lorenzo Terenzi, il futuro marito di Michela Murgia: “Sposo un uomo, ma poteva anche essere una donna”

Chi è Lorenzo Terenzi, il futuro marito di Michela Murgia

Chi è Lorenzo Terenzi, il futuro marito di Michela Murgia? Nell’intervista al Corriere della Sera, in cui la scrittrice ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio, che le lascerebbe pochi mesi di vita, la 50enne ha confessato la sua volontà di sposarsi.

“Sposo un uomo, ma poteva anche essere una donna” ha dichiarato Michela Murgia, che poi ha aggiunto: “Lo Stato alla fine vorrà un nome legale che prenda le decisioni, ma non mi sto sposando solo per consentire a una persona di decidere per me. Amo e sono amata, i ruoli sono maschere che si assumono quando servono”.

La scrittrice, quindi, ha rivelato di aver “comprato casa, con dieci posti letto, dove stare tutti insieme” per la sua “queer family”, ovvero “un nucleo familiare atipico, in cui le relazioni contano più dei ruoli”.

Queer family di cui farà parte anche Lorenzo Terenzi per l’appunto, attore e regista teatrale di 35 anni, che in passato ha lavorato proprio con la scrittrice.

Chi è Lorenzo Terenzi: la biografia

Nato a Firenze nel 1988, Lorenzo Terenzi si è diplomato al Teatro Stabile di Genova. L’interprete, che è anche un musicista, ha lavorato per il cinema e soprattutto per il teatro.

Nel 2017 è stato assistente alla regia di Veronica Cruciani in Quasi grazia, spettacolo di Marcello Fois, che vedeva Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda.

Ha inoltre recitato con Gabriele Lavia negli spettacoli I giganti della montagna, Il sogno di un uomo ridicolo, L’uomo con un fiore in bocca, Sei personaggi in cerca d’autore e Vita di Galileo.

Al cinema, invece, ha lavorato nella pellicola Il colore nascosto delle cose, diretta da Silvio Soldini, e Mi fanno male i capelli al fianco di Filippo Timi e Alba Rohrwacher.

Lorenzo Terenzi ha un profilo Instagram con circa 1800 follower in cui condivide perlopiù le immagini dei suoi lavori e anche qualche momento della sua sfera privata.