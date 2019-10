La storia dell’abito di Lady Gaga messo all’asta dalla cameriera dell’hotel

C’è aria di mistero intorno alla storia del bellissimo vestito indossato da Lady Gaga ai Golden Globe 2019 e messo all’asta da una cameriera dell’hotel in cui la popstar aveva soggiornato.

I fatti risalgono alla scorso gennaio, quando Lady Gaga vinse il premio per la migliore canzone ai Golden Globe con la canzone A Star is Born, colonna sonora dell’ominimo film. Quella sera la cantante indossava un sontuoso vestito di seta blu firmato Valentino. Secondo i fan si trattava di un omaggio a Judy Garland, che ne indossò uno simile nella versione del 1954 di A Star is Born, ma la cantante spiegò che la somiglianza tra i due abiti non era intenzionale.

La mattina successiva la popstar si svegliò nella sua camera d’albergo e il suo fidanzato Christian Carino le scattò una foto sul letto che fece il giro dei social. Da allora Lady Gaga non ha più indossato il vestito di seta blu.

L’abito è improvvisamente ricomparso nel settembre scorso, quando Sara Corea, una cameriera dell’hotel in cui la cantante aveva soggiornato, lo ha consegnato alla casa d’aste Nate D. Sanders Auctions per metterlo all’asta.

Come la cameriera si sia trovata in possesso del vestito non è molto chiaro. Qualcuno ha ipotizzato a un generoso regalo da parte di Lady Gaga. Un’altra versione è stata ricostruita dal sito statunitense Tmz: il mattino successivo ai Golden Globe la cameriera avrebbe ritrovato l’abito nella camera e lo avrebbe portato nell’ufficio oggetti smarriti dell’albergo. Nessuno però lo avrebbe reclamato. E così, otto mesi più tardi, i proprietari dell’hotel avrebbero deciso di regalarlo alla cameriera.

Questa è anche la versione riportata su una lettera scritta a mano da Corea, datata 17 ottobre 2019. Il testo è in due versioni: una in inglese e l’altra in spagnolo. Si tratterebbe di una “sorta di certificato” di autenticità, alquanto curioso, pubblicato sul sito dell’asta. “Lavoro come cameriera all’hotel Beverly Hilton. Lavoro sempre in gennaio, durante l’evento del Golden Globe, da 24 anni. L’artista Lady Gaga mi ha lasciato il vestito indossato per la premiazione. Ho consegnato il vestito a ‘Lost and found’ Ora me lo hanno donato come regalo e io voglio metterlo in vendita”, si legge nel documento.

Secondo TMZ, peraltro, il 25 ottobre la maison Valentino avrebbe denunciato il furto del vestito alla polizia di Beverly Hills e lo staff della casa di moda avrebbe cercato, invano, di ritirare il vestito dall’asta.

La polizia ha indagato per accertare che non ci sia stato alcun furto e, stando a quello che riportano alcuni media britannici, “durante l’inchiesta è stato accertato che nessun crimine è avvenuto”.

Ora il vestito verrà venduto all’asta con una base di partenza di 8mila dollari. Valore iniziale piuttosto basso, tenuto conto che si tratta di un capo d’alta moda firmato da Valentino e indossato da una star a una cerimonia popolare in tutto il mondo. L’abito è in vendita qui. C’è ancora qualche ora per fare le offerte, l’asta scade il 31 ottobre.

Leggi anche:

Lady Gaga stupisce i fan e cambia look (di capelli)

Potrebbero interessarti Chiedimi se sono felice: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1 Titanic, le curiosità sul film che non tutti conoscono Volevo fare la rockstar, il cast della serie con Valentina Bellè su Rai 2

Lady Gaga confessa il crollo emotivo durante l’ultimo tour: “Non mi sono mai sentita bella nella mia vita”

Il messaggio di Lady Gaga sui social: “Voglio incanalare la mia frustrazione e la mia rabbia in qualcosa che dia speranza”

Lady Gaga è tornata single. E Bradley Cooper?

Il maglione indossato da Kurt Coban durante il concerto del 1993 agli Mtv Unplugged è stato battuto all’asta per oltre 300mila dollari