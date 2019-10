Venduto all’asta il maglione di Kurt Cobain simbolo del grunge

Uno sgabello, chitarra acustica e Kurt Cobain che canta “Come as you are”: la magia che si è scatenata durante il concerto degli MTV Unplugged del 1993 è rimasta nella storia, al punto che il maglione indossato dal cantante dei Nirvana è stato battuto all’asta.

Il fan che si è aggiudicato il maglione originale indossato da Cobain durante il concerto, e che non è mai stato lavato, lo ha ottenuto per 334 mila dollari. Il prezzo previsto però era stimato inizialmente tra i 200 mila e i 300 mila dollari.

Un maglione diventato una leggenda nel monomio della musica e, successivamente, della moda perchè giunto a incarnare l’essenza del genere grunge.

Verde oliva, sbiadito, sgualcito, con diverse bruciature di sigaretta, macchiato e senza un bottone. Kurt Cobain lo indossava sopra a una camicia a scacchi e a una t-shirt in pieno stile anni ’90. Da quel momento, tantissimi ragazzi di tutto il mondo si sono ispirati a Kurt Cobain per il proprio abbigliamento così “sporco” e “stropicciato” da dare il via a una vera rivoluzione grunge.

Il concerto è andato in onda il 18 novembre 1993, all’interno della trasmissione televisiva Mtv Unplugged. Oltre ai brani della band, che per l’occasione è stata affiancata dall’ex chitarrista dei Germs e dalla violoncellista Lori Goldston.

Dopo la morte di Cobain, che si è suicidato solo un anno dopo la registrazione di quel concerto negli studi di Mtv con indosso il maglione verde, il video è diventato un cult tra gli appassionati dei Nirvana.

Potrebbero interessarti Il calendario dell’Avvento versione Luxury firmato Tiffany & Co. Il principe Carlo dà una lezione a Harry e Meghan con il suo documentario Amanda Knox contro Lady Gaga: “La prigione è la prigione”

Kurt Cobain, l’anniversario. Il leader dei Nirvana avrebbe compiuto 52 anni: ecco i suoi dischi preferiti