Lady Gaga cambia look di capelli

La popstar più famosa del globo cambia look (di capelli). L’abbiamo vista in tutte le salse: eccentrica, sensuale, sportiva, casual, elegante. Ma una cosa è rimasta (quasi) sempre invariata nella vita della star della musica: il biondo dei suoi capelli.

E, invece, la popstar cambia colore di capelli, così, all’improvviso e si presenta sui social con il suo nuovo look stupendo i suoi fan. Su Instagram Lady gaga si presenta con i capelli rosa. I fan restano a bocca aperta di fronte al nuovo look: bellissima come sempre, la popstar si mostra con la sua nuova chioma rosa.

E si sa, il capello rosa è quello più in voga da un paio d’anni a questa parte. Così Lady Germanotta si presenta al mondo intero con una nuance che fa subito impazzire i fan. Nella foto pubblicata sui social, Lady Gaga si mostra con in mano la targa di A star is born.

E, infatti, la foto scattata a Gaga non è per mostrare il nuovo look ai fan, ma per celebrare un anno dall’uscita del film A star is born, quello diretto dall’attore Bradley Cooper. Quello con cui Lady Gaga, protagonista della pellicola, ha vinto l’Oscar per la miglior canzone con la splendida Shallow.

“Un anno fa A star is born ed eccoci qui con sei dischi rosa platino”, ha scritto Lady Gaga. Nello scatto si vede Lady Gaga in un abito con una fantasia pied de poule rosa e nero davanti allo scaffale in cui sono raccolti in bella mostra i nove premi Grammy vinti dalla cantante.

Anche in un’altra foto postata dalla cantante si vede Lady Gaga mostrarsi in tutto il suo splendore. Lo stesso abito, con tanto di guanti abbinati, e un collier e degli orecchini che la illuminano. Ai piedi degli stivali altissimi con una zeppa esagerata che riportano Gaga nel suo personaggio sempre fuori dal coro. A coronare il tutto, un fiume di capelli rosa.

