Lady Gaga è tornata single, con Dan Horton è finita. E Bradley Cooper?

Lady Gaga è di nuovo single. La popstar si è infatti lasciata con il suo tecnico del suono Dan Horton insieme al quale era stata avvistata in un locale di Los Angeles quest’estate.

A diffondere per primo la notizia è stato Us Weekly, ma poi è arrivata la quasi conferma dalla diretta interessata. In occasione dell’addio al nubilato di una sua amica Lady Gaga ha infatti pubblicato una story Instagram in cui ha scritto “Sta per diventare una donna sposata e io una donna single”.

Ma non solo, sempre sul social network e sempre alla festa dell’amica, la cantante 33enne ha postato una storia piuttosto ambigua: “Potrei star qui a soffrire ma non potevo mancare all’addio al nubilato dei miei migliori amici”, scrive.

Lady Gaga pare che non riesca a trovare l’uomo giusto. Anche se le fan ce l’avrebbero un tipo giusto per lei. E il fortunato sarebbe proprio Bradley Cooper. Dopo le fake news dell’appartamento condiviso dai due a New York e della vacanza insieme a Panarea, il pubblico continua a tifare per l’attore e la cantante che si sono avvicinati sul set del film A Star Is Born.

Dopo le riprese i due, chi prima chi dopo, hanno rotto con i rispettivi compagni. Lady Gaga si è lasciata con il fidanzato Christian Carino, con il quale avrebbe dovuto sposarsi a Venezia. E Bradley Cooper ha messo fine al matrimonio con la modella Irina Shayk.

Da lì i rumors su una possibile relazione tra Gaga e Cooper si sono fatti sempre più insistenti. Ma la conferma che fosse tutto frutto dell’immaginazione dei fan era arrivata proprio quando sono state diffuse le prime foto di Lady Gaga e Dan Horton mentre si baciavano.

Potrebbero interessarti Il principe William è preoccupato per Harry e Meghan La principessa Beatrice non dimentica: potrebbe non invitare Kate Middleton al suo matrimonio Fedez in costume, il commento di Chiara Ferragni

Ora che anche la storia tra la popstar e il suo tecnico del suono è finita, il pubblico potrà tornare a fantasticare sulla presunta relazione tra Lady Gaga e Bradley Cooper.

Lady Gaga a casa di Bradley Cooper: la foto “incriminata”