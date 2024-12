Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno a Roma, Giulia De Lellis: “La musica si discute, non si censura”

Tony Effe escluso dal Capodanno a Roma, Giulia De Lellis lo difende

Tony Effe è stato escluso dal concerto di Capodanno a Roma per via dei testi sessisti e violenti presenti in alcune delle sue canzoni: una decisione, quella del comune della capitale, che ha scatenato numerose proteste anche da parte di Giulia De Lellis, nuova fidanzata del rapper.

L’influencer, infatti, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un post, in cui si riportano le motivazioni che hanno portato all’esclusione del rapper dal concerto di Capodanno, nel quale scrive una citazione: “E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol far tacere uno che canta”.

Giulia De Lellis, poi, in una seconda stories ha scritto: “La musica, come tutta l’arte, si discute. Non si censura”.

Intanto, la decisione del comune di Roma ha provocato anche l’ira del manager dell’artista che ha sottolineato come “appaia evidente il danno di immagine subito dall’Artista a causa di questa situazione, avendo peraltro appreso quanto stava accadendo solamente dai titoli di giornale”.

Vivo Concerti srl e Friends&Partners spa, società organizzatrici del concerto, hanno espresso “vivo stupore e dispiacere” per la decisione del comune di Roma.

Le due società, inoltre, hanno sottolineato che “tale decisione è stata presa in assenza di alcuna valida motivazione, dopo il raggiungimento di un accordo fra le parti ed addirittura dopo l’annuncio e la conferenza stampa in cui veniva annunciata e pubblicizzata la presenza di Tony all’evento”.