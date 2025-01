Giorgia e la chirurgia estetica: “Dico no alle punturine, casca tutto ma si può vivere anche senza essere tirata”

Giorgia e la chirurgia estetica: “Dico no alle punturine”

Protagonista del prossimo Festival di Sanremo 2025, la cantante Giorgia ha parlato della sua seconda giovinezza a livello professionale ma anche, tra le altre cose, del suo rapporto con la chirurgia estetica.

Intervistata dal Corriere della Sera, l’interprete ha dichiarato a proposito della sua partecipazione alla kermesse musicale: “Sento la pressione e la curerò con tranquillanti validissimi. Apprezzo la vibrazione positiva, avendo vissuto anche quella negativa. Ma il Festival lo deve vincere un pischello o una pischella”.

Reduce dall’esperienza come conduttrice a X Factor, Giorgia potrebbe ricoprire presto quel ruolo e, perché no, magari presentare un giorno anche il Festival di Sanremo: “Se non mi fanno aspettare troppo e invecchiare nell’attesa… Lo farei anche come direttrice artistica. Conscia del fatto che se sbagli devi scappare in Costa Rica. Però Baudo mi ha chiamata e mi ha detto: ‘Sei brava pure a presentare'”.

Sulla sua esperienza a X Factor dichiara: “Metterei un po’ più di scioltezza nel parlare durante i live. Avevo paura di sforare con i tempi, vorrei preoccuparmi meno di quello. Sono talmente maniacale nello studio del copione che i miei due autori mi volevano bloccare nella chat dove ci confrontavamo”.

Sul suo rapporto con la chirurgia estetica, invece, l’interprete afferma: “Dico no alle punturine in viso. Casca tutto, ma si può vivere senza essere tutta tirata. Non avere più una faccia da ventenne in un’epoca in cui la faccia conta mi fa sentire un esempio per le altre donne“.