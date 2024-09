Giorgia: “Nessuno può dire a una donna come gestire il proprio corpo. Ho sofferto tanto perché non rimanevo incinta”

Giorgia: “Nessuno può dire a una donna come gestire il proprio corpo”

Dalle difficoltà a rimanere incinta alla proposta di matrimonio che non ha avuto seguito: la cantante Giorgia Todrani, nuova conduttrice di X Factor, si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair.

L’interprete, fidanzata con il ballerino Emanuel Lo, ha spiegato che la proposta di matrimonio da parte del compagno è arrivata: “C’è stata la proposta, c’è stato un anello, e c’è stata la commozione. Però nessuno ha più organizzato”.

Che sia arrivato il momento di organizzarlo? “Non lo so, poi mi tocca occuparmene e ho da fà. E poi me lo deve chiedere lui, perché io sono femminista, ma almeno quello.. Famo già tutto noi” risponde ironica Giorgia.

Dopo 20 anni di relazione, comunque, lei e il compagno sono più innamorati che mai: “Penso che un rapporto vada nutrito ogni giorno, non do niente per scontato. Il che da una parte è positivo, dall’altra sembra sempre che ci conosciamo da cinque minuti. Di recente mi ha detto: ‘Bello eh? Ma che fatica!’. Comunque, seriamente: ci deve essere la lucina interiore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

La cantante, poi, ha parlato anche del suo essere donna: “Sono cresciuta in una famiglia di donne che mi hanno dato l’esempio e mi hanno fatto leggere Virginia Woolf. Nessuno può dire a una donna come gestire il proprio corpo, si può scegliere di non fare un figlio, farlo da sole, farlo con un uomo, una donna. E lo dico io, che ho sofferto tanto perché non rimanevo incinta”.

“Per me è normale dire che la famiglia la fa l’amore, perché mi devo sentire minacciata se il mio vicino ama un uomo o una donna? Si dovrebbe insistere sul rispetto reciproco, almeno su scelte così intime e personali. Non si allarga lo sguardo abbastanza, anche per le questioni di pelle… Invece si alimenta la paura e la paura porta a pensieri non utili, mentre abbiamo cose molto urgenti da fare. Stanno morendo il mare, le piante, e noi”.