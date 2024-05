X Factor 2024, Giorgia conduttrice: cambia la giuria

Adesso è ufficiale: X Factor 2024 vedrà il debutto di Giorgia come conduttrice e una giuria completamente rinnovata che vedrà, tra le altre cose, il ritorno di Manuel Agnelli.

Confermate, dunque, le indiscrezioni lanciate da FqMagazine poco meno di un mese fa. A ufficializzarle è stata la stessa produzione del talent sui canali social ufficiali della trasmissione, al via da settembre su Sky Uno.

Al timone della trasmissione, dunque, debutterà Giorgia, che prenderà il posto della collega Francesca Michielin, conduttrice delle ultime due edizioni.

Via, inoltre, tutta la giuria dello scorso anno. Fuori Morgan, già silurato durante la messa in onda del programma, Fedez, Dargen D’Amico e Ambra.

Torna Manuel Agnelli, mentre debuttano tre nuovi giudici. Si tratta di Jake La Furia, Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, e Achille Lauro.

Le registrazioni delle prime Audizioni prenderanno il via giovedì 6 e venerdì 7 giugno, all’Allianz Cloud di Milano mentre il programma, come detto, andrà in onda a settembre.

L’edizione 2024 potrebbe essere l’ultima in onda su Sky. Il contratto tra la rete e la produzione, infatti, scade proprio al termine della prossima edizione e non sono poche le indiscrezioni che vorrebbero la trasmissione “traslocare” sul Nove a partire dal 2025.