Giancarlo Magalli contro Fiorello: “È molto permaloso, non accetta le critiche”

Giancarlo Magalli contro Fiorello: il conduttore tv accusa lo showman di essere “molto permaloso” e di non accettare “le critiche”. Ospite di Non è la Tv, format a cura di Fanpage, il presentatore, dopo aver dichiarato di “aver fatto gli scongiuri perché non vincesse Fedez” a Sanremo 2026, ha parlato di Fiorello e del suo programma radiofonico, La Pennicanza. “Se vuoi vivere tranquillo devi sempre dire quanto è bravo, altrimenti puoi decidere di affrontare la sua ira” ha dichiarato Giancarlo Magalli confermando, di fatto, quello che Selvaggia Lucarelli scrisse dello showman su TPI nel 2020.

Riguardo alla Pennicanza, Magalli afferma: “È un grande esploratore: trova punti di scarso ascolto, si prende quella fascia e fa un risultato leggermente più alto. Tanto basta per far dire a tutti quanto è bravo, ma semplicemente sostituisce ciò che va male con qualcosa che va un po’ meglio”. Il conduttore, poi, afferma che il suo carattere lo ha un po’ penalizzato nella sua carriera: “Avrei dovuto condurre il Festival alla fine degli anni ’80, era tutto pronto, ma i discografici non mi vollero”. Il motivo era legato al fatto che lui era uno di quelli “non visti bene” perché “dava fastidio”.