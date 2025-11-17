Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:17
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Il testamento delle gemelle Kessler: “Vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate in un’unica urna”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Le showgirl Alice ed Ellen, scomparse oggi dopo aver optato per il suicidio assistito, avevano espresso la volontà di essere seppellite insieme

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Una morte, quella delle gemelle Kessler, che in qualche modo avevano già preannunciato le due showgirl. Alice ed Ellen, infatti, sono scomparse all’età di 89 anni dopo aver optato per il suicidio assistito, così come rivelato dalla polizia tedesca alla Bild. La decisione, rileggendo quelle che erano le volontà delle due sorelle, non lascia certo sorpresi. Di recente, infatti, le gemelle, che condividevano un appartamento comunicante con quello dell’altra a Monaco di Baviera divisa solamente da una parete scorrevole, avevano espresso il desiderio di essere cremate insieme. “Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme. L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero” aveva dichiarato Alice Kessler alla Bild: “Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti”.

Duo artistico che ha avuto grande notorietà in Italia a partire dagli anni sessanta, Alice ed Ellen Kessler erano nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936. Dopo aver frequentato da adolescenti il Teatro d’Opera di Lipsia, a diciotto anni fuggono dalla RDT rifugiandosi nella Germania Ovest dove intraprendono la carriera di danzatrici al Palladium di Düsseldorf. La svolta nella carriera arriva nel 1961 quando si trasferiscono in Italia acquisendo notorietà grazie alla trasmissione Giardino d’inverno. Famose per le gambe lunghissime, la bella voce e l’atletica energia, diventano note grazie ai balletti coreografati da Don Lurio. Celebri per il brano Da-da-un-pa, sigla di apertura di Canzonissima, danno vita a un’altra celebre hit, La notte è piccola, sigla di Studio Uno. Nel corso della loro carriera, hanno collaborato con i più grandi dell’epoca: da Mina ad Alberto Sordi sino a Raffaella Carrà e Walter Chiari. Alla fine degli anni ottanta, le gemelle Kessler si sono ritirate, tornando in Germania, pur non rinunciando a qualche apparizione televisiva in Italia.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Morte le gemelle Kessler: la causa della morte delle showgirl
Spettacoli / Addio alle gemelle Kessler, morte a 89 anni Alice ed Ellen: “Avevano deciso per il suicidio assistito”
Spettacoli / Luis Sal denuncia Fedez per plagio
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Morte le gemelle Kessler: la causa della morte delle showgirl
Spettacoli / Addio alle gemelle Kessler, morte a 89 anni Alice ed Ellen: “Avevano deciso per il suicidio assistito”
Spettacoli / Luis Sal denuncia Fedez per plagio
TV / Ascolti tv domenica 16 novembre: Italia-Norvegia, La notte nel cuore, Report
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 35esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 35esima puntata
TV / Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 16 novembre 2025, su Rai 3
TV / Odio l’estate: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 16 novembre 2025
Ricerca