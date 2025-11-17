Il testamento delle gemelle Kessler: “Vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate in un’unica urna”

Una morte, quella delle gemelle Kessler, che in qualche modo avevano già preannunciato le due showgirl. Alice ed Ellen, infatti, sono scomparse all’età di 89 anni dopo aver optato per il suicidio assistito, così come rivelato dalla polizia tedesca alla Bild. La decisione, rileggendo quelle che erano le volontà delle due sorelle, non lascia certo sorpresi. Di recente, infatti, le gemelle, che condividevano un appartamento comunicante con quello dell’altra a Monaco di Baviera divisa solamente da una parete scorrevole, avevano espresso il desiderio di essere cremate insieme. “Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme. L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero” aveva dichiarato Alice Kessler alla Bild: “Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti”.

Duo artistico che ha avuto grande notorietà in Italia a partire dagli anni sessanta, Alice ed Ellen Kessler erano nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936. Dopo aver frequentato da adolescenti il Teatro d’Opera di Lipsia, a diciotto anni fuggono dalla RDT rifugiandosi nella Germania Ovest dove intraprendono la carriera di danzatrici al Palladium di Düsseldorf. La svolta nella carriera arriva nel 1961 quando si trasferiscono in Italia acquisendo notorietà grazie alla trasmissione Giardino d’inverno. Famose per le gambe lunghissime, la bella voce e l’atletica energia, diventano note grazie ai balletti coreografati da Don Lurio. Celebri per il brano Da-da-un-pa, sigla di apertura di Canzonissima, danno vita a un’altra celebre hit, La notte è piccola, sigla di Studio Uno. Nel corso della loro carriera, hanno collaborato con i più grandi dell’epoca: da Mina ad Alberto Sordi sino a Raffaella Carrà e Walter Chiari. Alla fine degli anni ottanta, le gemelle Kessler si sono ritirate, tornando in Germania, pur non rinunciando a qualche apparizione televisiva in Italia.