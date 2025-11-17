Addio alle gemelle Kessler, morte a 89 anni Alice ed Ellen: “Avevano deciso per il suicidio assistito”

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono morte a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera: è quanto scrive la Bild, secondo cui nell’abitazione delle showgirl sarebbe intervenuta la polizia che, però, non ha fornito inizialmente dettagli sulle cause della morte. Poco dopo, però, è emerso, sempre secondo quanto scrive la Bild, la volontà delle showgirl di porre fine alle proprie vite attraverso il suicidio assistito. La polizia è stata infatti informata che le 89enni avevano optato per il suicidio assistito, che in Germania è consentito a determinate condizioni: la persona, oltre a essere maggiorenne e avere capacità giuridica, deve “agire in modo autonomo e di propria spontanea volontà”. Inviati sul posto, gli agenti di polizia non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Alice ed Ellen Kessler.

Le due, che condividevano un appartamento comunicante con quello dell’altra a Monaco di Baviera divisa solamente da una parete scorrevole, qualche anno fa avevano espresso il desiderio di essere cremate insieme. “Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme. L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero” aveva dichiarato Alice Kessler alla Bild: “Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti”.

Duo artistico che ha avuto grande notorietà in Italia a partire dagli anni sessanta, Alice ed Ellen Kessler erano nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936. Dopo aver frequentato da adolescenti il Teatro d’Opera di Lipsia, a diciotto anni fuggono dalla RDT rifugiandosi nella Germania Ovest dove intraprendono la carriera di danzatrici al Palladium di Düsseldorf. La svolta nella carriera arriva nel 1961 quando si trasferiscono in Italia acquisendo notorietà grazie alla trasmissione Giardino d’inverno. Famose per le gambe lunghissime, la bella voce e l’atletica energia, diventano note grazie ai balletti coreografati da Don Lurio. Celebri per il brano Da-da-un-pa, sigla di apertura di Canzonissima, danno vita a un’altra celebre hit, La notte è piccola, sigla di Studio Uno. Nel corso della loro carriera, hanno collaborato con i più grandi dell’epoca: da Mina ad Alberto Sordi sino a Raffaella Carrà e Walter Chiari. Alla fine degli anni ottanta, le gemelle Kessler si sono ritirate, tornando in Germania, pur non rinunciando a qualche apparizione televisiva in Italia.