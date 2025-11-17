Morte le gemelle Kessler: la causa della morte delle showgirl

Qual è la causa della morte delle gemelle Kessler? Le due note showgirl, che hanno segnato pagine importanti anche della tv italiana, sono decedute a 89 anni. Alice e Ellen Kessler sono state trovate senza vita nella loro casa a Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli.

Secondo il quotidiano tedesco Bild, la polizia criminale della capitale bavarese avrebbe avviato un’indagine per fare luce sulle cause della loro morte, e l’ipotesi da confermare è che le due gemelle abbiano optato per il suicidio assistito. “Se una cade in stato vegetativo, l’altra l’aiuta a morire”, era il patto di sangue annunciato e scritto nel testamento. Come erano state unite per tutta la vita, sono morte insieme.

In Germania, la “morte assistita” è consentita a determinate condizioni: la persona deve, tra le altre cose, “agire responsabilmente e di propria spontanea volontà”. Deve essere maggiorenne e avere la capacità giuridica. Chi assiste il defunto non può eseguire personalmente l’atto letale: ciò costituirebbe “eutanasia attiva”, vietata.

Da-Da-Umpa e La notte è piccola per noi tra i brani che hanno reso celebri le due showgirl, splendide ragazze diventata famose per le gambe lunghissime, la bella voce e l’atletica energia, negli anni Sessanta. “Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme”, aveva dichiarato anni fa Alice Kessler a Bild.