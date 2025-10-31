Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Belve cerca persone comuni da intervistare, l’annuncio di Francesca Fagnani: “E se iniziassimo con i provini?”

Immagine di copertina

Arriva la versione "nip" della trasmissione in onda su Rai 2

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Francesca Fagnani mette in cantiere un altro spin off del suo programma di successo Belve, la cui nuova edizione ha preso il via su Rai 2 lo scorso 28 ottobre. Dopo Belve Crime, infatti, è in arrivo un’altra versione del talk, questa volta dedicata alle persone comuni. Ad annunciare la novità è stata la stessa conduttrice e giornalista che ha affermato al termine della prima puntata: “Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo”. Sullo schermo, poi, è comparso il seguente indirizzo mail: belveprovini@rai.it.

Francesca Fagnani belve

Concetto, poi, ribadito in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram: “In tanti, in questi anni, mi hanno chiesto di intervistare persone comuni. E se iniziassimo con i provini? – ha scritto Francesca Fagnani – A chi va, a chi si sente giusto per questo programma, può scrivere a belveprovini@rai.it. Vi aspetto”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / X Factor, Achille Lauro sbotta in diretta e mette in imbarazzo Giorgia: "Non ci impuntiamo"
Spettacoli / Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello: “È un momento devastante”
TV / Ascolti tv giovedì 30 ottobre: Noi del rione Sanità, Grande Fratello, Piazzapulita
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / X Factor, Achille Lauro sbotta in diretta e mette in imbarazzo Giorgia: "Non ci impuntiamo"
Spettacoli / Il dolore di Andrea Delogu per la morte del fratello: “È un momento devastante”
TV / Ascolti tv giovedì 30 ottobre: Noi del rione Sanità, Grande Fratello, Piazzapulita
TV / Grande Fratello 2025, nomination: chi è stato nominato oggi, 30 ottobre
TV / Grande Fratello 2025, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 30 ottobre
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 30 ottobre 2025
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 ottobre 2025
TV / Noi del rione Sanità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film del 2022
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 30 ottobre 2025
Ricerca