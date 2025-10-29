Belen Rodriguez e la lite con la sorella Cecilia: “Ho fatto una marachella grave, non mi voleva parlare”

Belen Rodriguez parla per la prima volta della lite con la sorella Cecilia. Ospite di Belve, la cui prima puntata della nuova edizione è andata in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobre, la showgirl argentina ha rivelato: “Abbiamo litigato come litigano tutte le famiglie”. Un litigio di cui si era parlato a lungo nei mesi scorsi e che era stato smentito dalla stessa Cecilia. “Non ci siamo sentite per molto tempo. Non voglio giustificarmi, ma lei era incinta e non voleva parlarmi. Aveva gli ormoni un po’ sballati. Aveva ragione, ma non voleva parlare con me, ho fatto una marachella un po’ grave ma mi ha perdonato” ha dichiarato Belen senza rivelare il motivo del litigio con la sorella.

Nel corso della puntata, la conduttrice argentina ha ripercorso anche un momento complicato della sua vita: “Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi.. Sono finita in una clinica a curarmi”. L’argentina nega, però, abusi di sostanze: “Il problema lo avevo con le benzodiazepine, che comunque è una dipendenza. Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato”. Quando Francesca Fagnani le chiede un difetto, Belen risponde: “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!”.