Home » Spettacoli
Spettacoli

Isabella Rossellini: “A 16 anni subii uno stupro, ho rinunciato all’eredità di mio padre. David Lynch​ il mio amore più grande”

Immagine di copertina

L'attrice si racconta a "Belve"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

L’attrice Isabella Rossellini è tra le ospiti della nuova edizione di Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobre. Figlia del regista Roberto, l’interprete rivela a proposito dell’eredità del padre: “Solo 300mila lire. Ho dovuto rinunciarvi, altrimenti avrei preso anche i debiti. Ho avuto la sensazione che mio padre, per i soldi che ha speso, abbia vissuto fino a 81 anni invece che 71!”. L’attrice, poi, rivela di essere single: “Non ho un compagno da 25 anni. In questi 25 anni ho avuto solo tre mesi d’amore con un uomo, poi ho scoperto che era sposato. Ma avevo dimenticato quanto è meravigliosa la tenerezza. Mi manca”. Ma non ha dubbi su chi sia stato il più grande amore della sua vita, ovvero il regista David Lynch.

Isabella Rossellini, poi, racconta un episodio doloroso della sua vita. Ovvero quando a 16 anni fu stuprata da un suo coetaneo al quale lei faceva la corte, ma che si è imposto con la forza. “Avevo 16 anni. L’abuso era di un ragazzo che mi piaceva, che corteggiavo, e che poi si è imposto. Ci ho messo molto tempo a capire che anche quello era uno stupro. Credo sia accaduto a tante donne”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca