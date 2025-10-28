Torna Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che in questa edizione vedrà protagonista anche Maria De Filippi, nei panni di guest star. La notizia, che circolava già da alcune settimane, è stata confermata dalla stessa presentatrice durante un collegamento con il programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno!. “C’è una special guest. Maria De Filippi ci sarà per tutte le puntate, lo prendo come un gesto di grande generosità da parte sua e di amicizia. Sono onoratissima” ha dichiarato Francesca Fagnani che però non ha rivelato quale sarà il ruolo di una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset.

Da Antonella Clerici l’annuncio televisivo di Francesca Fagnani:

La trasmissione, la cui prima puntata va in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobre, vede come ospiti inaugurali Isabella Rossellini, Rita De Crescenzo e Belen Rodriguez. Quest’ultima, durante il faccia a faccia con Francesca Fagnani, ha rivelato di aver avuto esperienze omosessuali e anche di aver picchiato i suoi ex fidanzati: “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!”.