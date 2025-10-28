Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:48
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Torna Belve, Francesca Fagnani: “Maria De Filippi sarà presente in tutte le puntate, un gesto di grande generosità e amicizia”

Immagine di copertina

Le anticipazioni della conduttrice sulla nuova edizione della trasmissione

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Torna Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani che in questa edizione vedrà protagonista anche Maria De Filippi, nei panni di guest star. La notizia, che circolava già da alcune settimane, è stata confermata dalla stessa presentatrice durante un collegamento con il programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno!. “C’è una special guest. Maria De Filippi ci sarà per tutte le puntate, lo prendo come un gesto di grande generosità da parte sua e di amicizia. Sono onoratissima” ha dichiarato Francesca Fagnani che però non ha rivelato quale sarà il ruolo di una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset.

La trasmissione, la cui prima puntata va in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 28 ottobre, vede come ospiti inaugurali Isabella Rossellini, Rita De Crescenzo e Belen Rodriguez. Quest’ultima, durante il faccia a faccia con Francesca Fagnani, ha rivelato di aver avuto esperienze omosessuali e anche di aver picchiato i suoi ex fidanzati: “Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte ‘la sudamericana’… I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025)
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2025 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: tutte le informazioni sull’episodio
Ti potrebbe interessare
TV / Belve: quante puntate, durata e quando finisce (2025)
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 28 ottobre 2025 su La7
TV / Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia stasera su Rai 1: tutte le informazioni sull’episodio
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 29esima puntata
TV / Dogman: tutto quello che c’è da sapere sul film di Luc Besson
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 29esima puntata
TV / Belve streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata, 28 ottobre 2025
TV / Belve: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata, 28 ottobre 2025
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 28 ottobre su Rete 4
Spettacoli / Isabella Rossellini: "A 16 anni subii uno stupro, ho rinunciato all'eredità di mio padre"
Ricerca