Fedez racconta sui social il suo primo Natale post-operazione

Quello che sta per concludersi non è stato un anno semplice per Fedez: il cantante, infatti, lo scorso 24 marzo ha raccontato di essere sottoposto a un’operazione chirurgica dopo aver scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

L’intervento, fortunatamente, è perfettamente riuscito e il rapper, anche nei mesi successivi, ha continuato ad aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute.

Questa volta Fedez ha raccontato il suo primo Natale dopo la scoperta della malattia e la successiva operazione. Tra le stories del suo profilo Instagram, infatti, il rapper ha postato una foto che lo ritrae a torso nudo in cui mostra la cicatrice.

Spettacoli / Il commovente messaggio di Fedez per Gianluca Vialli: “Spero un giorno di riuscire a sdebitarmi” | VIDEO Gossip / “Siamo sicuri che Fedez è il padre?”: una foto di Chiara Ferragni da bambina scatena i commenti dei follower

“Primo Natale post operazione” ha scritto Fedez sui social aggiungendo: “Fitte e crampi allo stomaco derivati dall’intervento, forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili”.

Raccontando la sua malattia, il cantante aveva dichiarato alcuni mesi fa: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol”.

“Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, per questo ogni volta che vado al bagno è una festa. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio” aveva concluso Fedez.