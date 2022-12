Il commovente messaggio di Fedez per Gianluca Vialli: “Spero un giorno di riuscire a sdebitarmi” | VIDEO

Il commovente messaggio di Fedez per Gianluca Vialli

Tra i tanti messaggi di sostegno arrivati oggi, mercoledì 14 dicembre, a Gianluca Vialli, c’è anche quello di Fedez che sui social ha invitato l’ex calciatore a non mollare.

L’ex attaccante della Juventus, ora capo delegazione delle Nazionale italiana di calcio alla Figc, ha infatti annunciato di aver deciso, in accordo con il team di oncologi che lo segue, di “sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri” per “aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia”.

Poco dopo, sono arrivati centinaia di messaggi di sostegno a Vialli da parte di personaggi famosi e non. Tra questi, come detto, c’è anche quello del rapper Fedez che su Twitter ha scritto: “Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te!”.

In un video postato tra le stories del suo profilo Instagram, Fedez, che nei mesi scorsi aveva annunciato di aver contratto un tumore, ha ribadito lo stesso concetto affermando: “Volevo mandare un grande in bocca al lupo anche pubblicamente a Gianluca Vialli”.

“Vialli mi è stato molto d’aiuto durante la malattia, non ci conoscevamo, e mi ha dato una forza che nessuno è riuscito a darmi. Voglio farli un grande in bocca al lupo, mandiamo energie positive a Gianluca. Forza ca**o, dai”.