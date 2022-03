“Un collega mi ha insultato a Domenica In”: le rivelazioni di Fedez

“Un collega mi ha insultato nei camerini di Domenica In”: lo ha rivelato Fedez nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio.

La vicenda risale al 2021 quando il rapper partecipò al programma di Mara Venier in occasione dello speciale dedicato al Festival di Sanremo, al quale Fedez aveva partecipato con Francesca Michielin, classificandosi al secondo posto con il brano Chiamami per nome.

“Non farò mai il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, mi ha mandato a quel paese. Eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato mi ha letteralmente mandato a quel paese perché ero arrivato sul podio. Mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte”.

“Ci sono rimasto malissimo – ha aggiunto Fedez – Stavo male e mi dicevo ‘che cattiveria’. Anche se pensi una cosa del genere non me lo dire. Me l’ha detto in maniera terribile. Mi ha detto una roba tipo ‘non mi salutare, no, non dovevi arrivare secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto’. Che brutto. Queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Non me lo spiego”.

Tananai, cantante in gara all’ultimo Festival di Sanremo e ospite del podcast, ha chiesto a Fedez se a insultarlo fosse stato Ermal Meta.

“No, anzi lui è stato super carino – ha risposto Fedez – Non dirò chi è, ma era un cantante in gara a Sanremo”. E sui social è scattato il toto-nome.