Fedez critica il montaggio di Lol 2: “Non è andata così”

“Non è andata così”: Fedez, conduttore di Lol 2, attualmente disponibile su Prime Video, critica il montaggio del programma in cui sembra “che ridiamo a qualsiasi cosa”.

In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il rapper, così come riferisce Tv Blog, ha dichiarato: “Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi ahahahah. No, non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo”.

“Non lo so, secondo me hanno asciugato – ha invece dichiarato Frank Matano, spalla di Fedez in questa seconda edizione di Lol – Io ricordo che tu hai riso molto di più. Cioè, hanno tagliato qualche risata. Ad esempio, quando ho detto una cosa sulla quale tu hai riso così forte che mi sono messo le mani sulle orecchie. Quella cosa l’hanno tagliata”.

Intanto, domani, giovedì 3 febbraio, Amazon rilascerà le ultime due puntate della trasmissione, in cui verrà svelato anche il vincitore del programma, che anche quest’anno ha ottenuto apprezzamenti, ma anche qualche critica per il cast non considerato all’altezza della prima stagione.