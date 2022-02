Al Festival di Sanremo non c’è solo la competizione tra i cantanti in gara, ma spesso nascono anche belle amicizie e rapporti importanti. Come testimonia ad esempio questo scambio di messaggi tra Michele Bravi e Tananai, arrivato ultimo al Festival ma campione di simpatia, e per questo divenuto popolarissimo sui social. Bravi – al Festival con la struggente “Inverno dei fiori” – ha pubblicato su Twitter dei messaggi audio scambiati nelle scorse ore con l’autore di “Sesso occasionale”. Una serie di affettuosi complimenti che ha mandato in visibilio i fan di entrambi, entusiasti per questa inaspettata “ship”, come si dice nel linguaggio dei social.

“Nel cast di Sanremo hai vinto tu come uomo della mia vita”, ha dichiarato senza giri di parole Bravi. “Grazie, anche tu saresti un bell’uomo della mia vita”, ha risposto Tananai. Il tutto suggellato dal titolo di questo scambio epistolare a colpi di tweet dato dallo stesso Bravi, “L’inverno del sesso occasionale”, con una sorta di crasi tra i titoli dei loro brani.

Tananai come detto è un po’ il vincitore morale di questo Festival, nonostante l’ultimo posto in classifica. Ha dimostrato autoironia quando ha riso per qualche stecca presa sul palco dell’Ariston. O quando ha confidato di andare all’Eurovision “solo in caso di rinuncia degli altri 24 cantanti in gara”. Il suo “Sesso occasionale”, inoltre, è uno dei brani più ascoltati su TikTok e sulle piattaforme streaming.

Per quanto riguarda la vita privata di entrambi, Bravi è al momento single, anche se reduce da una storia importante: “Ho capito che l’amavo quando l’ho lasciato andare via”, ha raccontato a Verissimo. Tananai, al contrario, per la sua ex ha quasi dato fuoco a casa. “Non l’ho fatto solo perché non ho ancora i soldi per comprarla, ma ci stiamo lavorando”, ha scritto su Instagram. La sua attuale fidanzata è presente nel videoclip di “Esagerata”, nello specifico è quella che lo prende a calci.

Leggi anche: Sanremo batte anche Pornhub: crollo di accessi al sito hard durante la finale del Festival