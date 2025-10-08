Icona app
Home » Spettacoli
Musica

Fedez dice addio ai social: “Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative”

Il rapper cambia vita: la comunicazione ai fan

di Niccolò Di Francesco
Dopo aver condiviso ogni dettaglio della sua vita privata, in particolar modo durante il matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez dice addio ai social, almeno per quanto riguarda i suoi momenti al di fuori della sua attività professionale. In un messaggio sul suo canale Instagram, rilanciato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il cantante ha scritto: “Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi”.

Già da qualche tempo il rapper, ad eccezione di qualche foto o video con la nuova compagna Giulia Honegger, ha ridotto la pubblicazione di contenuti privati a favore dei suoi progetti lavorativi. Il cantante di recente era finito nella bufera per via di una strofa sul tennista Jannik Sinner che recitava: “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Dopo una prima replica e un esposto presentato in procura da un consigliere comunale per “istigazione all’odio razziale“, il cantante si era scusato ufficialmente: “Credo che se una rima non viene capita, l’errore sia di chi l’ha scritta. Mi assumo tutte le responsabilità”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
