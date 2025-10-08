Fedez dice addio ai social: “Ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative”

Dopo aver condiviso ogni dettaglio della sua vita privata, in particolar modo durante il matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez dice addio ai social, almeno per quanto riguarda i suoi momenti al di fuori della sua attività professionale. In un messaggio sul suo canale Instagram, rilanciato anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, il cantante ha scritto: “Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi”.

Già da qualche tempo il rapper, ad eccezione di qualche foto o video con la nuova compagna Giulia Honegger, ha ridotto la pubblicazione di contenuti privati a favore dei suoi progetti lavorativi. Il cantante di recente era finito nella bufera per via di una strofa sul tennista Jannik Sinner che recitava: “L’Italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Dopo una prima replica e un esposto presentato in procura da un consigliere comunale per “istigazione all’odio razziale“, il cantante si era scusato ufficialmente: “Credo che se una rima non viene capita, l’errore sia di chi l’ha scritta. Mi assumo tutte le responsabilità”.