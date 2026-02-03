I profili social di Fabrizio Corona sono stati rimossi o oscurati in seguito a un’azione intrapresa dall’ufficio legale di Mediaset. Dopo la denuncia presentata dall’azienda, infatti, Google ha rimosso da Youtube i contenuti del format Falsissimo mentre Meta ha bloccato sia il profilo personale dell’ex paparazzo che quello del programma. “È un’operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’Italia – ha dichiarato Ivano Chiesa, avvocato che difende Fabrizio Corona – Ma le persone hanno capito che l’obiettivo era solo quello di metterlo a tacere e io vedo, quando mi fermano in strada, che sono tutti con Fabrizio”.

“Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli Standard della community Meta” è stata la spiegazione fornita da Meta, il gruppo che controlla, tra gli altri, Instagram e Facebook. Mediaset aveva già ottenuto la rimozione dell’ultima puntata di Falsissimo, quella in cui l’ex paparazzo denunciava il cosiddetto “sistema Signorini“, per violazione di copyright ma Corona l’aveva ricaricata senza le immagini contestate. L’ex paparazzo, inoltre, aveva aggiunto alcune nuove rivelazioni sia su Alfonso Signorini che su Gerry Scotti, accusato da Corona di aver avuto dei rapporti sessuali con le Letterine di Passaparola. Insinuazioni alle quali lo stesso conduttore ha replicato bollandole come “fake news”.