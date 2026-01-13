Il vero obiettivo di Fabrizio Corona non è Alfonso Signorini ma Marina Berlusconi: è quanto fa capire neanche troppo tra le righe l’ex re dei paparazzi nel corso di un’intervista a Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti in onda su Rai 3. “Non ho attaccato Signorini perché ce l’ho con lui. Di Signorini non me ne frega un c**zo. Ho attaccato l’elemento più importante del sistema della comunicazione, l’uomo più importante di Mediaset” afferma Corona. “Attaccare Mediaset vuol dire attaccare politicamente la famiglia Berlusconi?” chiede la giornalista con l’ex paparazzo che risponde: “Certo”. Quindi spiega: “Io ho dato la notizia che Marina Berlusconi, non Piersilvio, vuole scendere in politica. Nel momento in cui lei scende in politica, racconti anche il sistema Signorini”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lo stato delle cose (@lostatodellecoserai)

Fabrizio Corona, poi, nega di aver agito per “una regia occulta” o per “qualcuno che vuole bloccare l’ascesa di Marina Berlusconi”. E non nega di avere paura per quello che potrebbe accadere: “Io dico sempre che voglio morire ammazzato. Se racconti la verità sei dalla parte del giusto, ma so che è rischioso. Ho una grandissima paura che questa cosa mi si rivolti contro”. Corona, però, ha promesso di non fermarsi dichiarando: “Io non mi fermo qua. C’è una seconda denuncia e altri due sono pronti a farlo”.